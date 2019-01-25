Динамо опередило Шахтер в мировом рейтинге клубов

25 января 2019, 14:59

Существенно улучшили свои позиции и другие украинские клубы.

Динамо-Шахтер
Динамо-Шахтер / ФК "Шахтер"

Киевское Динамо опередило донецкий Шахтер в мировом рейтинге клубов по итогам 2018 года. Рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как сообщается на сайте федерации, киявляне за год потеряли 10 позиций, но тем не менее, заняли 37-е место (первое среди украинских клубов), а вот донецкий Шахтер опустился еще больше – на 65-ю позицию (год назад он был 33-м).

Из других украинских команд в рейтинге улучшили позиции только Ворскла и Александрия. 

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Атлетико (Испания)

2. Реал (Испания)

3. Зальцбург (Австрия)

4. Барселона (Испания)

5. Ювентус (Италия)

37. Динамо (УКРАИНА) 

65. Шахтер (УКРАИНА)

328. Заря (УКРАИНА)

354. Ворскла (УКРАИНА)

359. Александрия (УКРАИНА)

Напомним, киевское Динамо договорилось с нидерландским Виллемом II о трансфере 26-летнего форварда Франсиско Соля Ортиса. Испанец будет выступать за киевлян под девятым номером.

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футбол рейтинг Шахтер Динамо Киев
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