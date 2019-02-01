Нападение на копа в Харькове: в полиции раскрыли, где находится заказчик убийства

Нужно усилить работу по розыску злоумышленников, напавших на правоохранителя, отметил первый замглавы Нацполиции.
Первый замглавы Нацинальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что заказчик убийства офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Алексея Логвиненко находится за границей.
Правоохранители собрали достаточно доказательств для сообщения заказчику преступления о подозрении, рассказал Аброськин на совещании в Харькове, говорится на сайте ведомства.
По его словам, работа по розыску всех лиц, причастных к нападению на копа, должна быть усилена.
"…По нашей информации, он (заказчик убийства — Ред.) находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена…", — отметил первый замглавы Нацполиции.
Ранее Вячеслав Аброськин сообщил, что 16 января в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, коп был тяжело ранен. Позже стало известно, что пострадавший получил ранения головы и шеи. Первый замглавы Нацполиции говорил, что правоохранителям известно имя заказчика преступления.
Начато производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.