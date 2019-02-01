Нападение на копа в Харькове: в полиции раскрыли, где находится заказчик убийства

Заказчик убийства Алексея Логвиненко находится за границей, сказал Вячеслав Аброськин / Скриншот видео с youtube.com

Первый замглавы Нацинальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что заказчик убийства офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Алексея Логвиненко находится за границей.

Правоохранители собрали достаточно доказательств для сообщения заказчику преступления о подозрении, рассказал Аброськин на совещании в Харькове, говорится на сайте ведомства.

По его словам, работа по розыску всех лиц, причастных к нападению на копа, должна быть усилена.

"…По нашей информации, он (заказчик убийства — Ред.) находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена…", — отметил первый замглавы Нацполиции.

Ранее Вячеслав Аброськин сообщил, что 16 января в Харькове двое неизвестных подстрелили полицейского, коп был тяжело ранен. Позже стало известно, что пострадавший получил ранения головы и шеи. Первый замглавы Нацполиции говорил, что правоохранителям известно имя заказчика преступления.

Начато производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.