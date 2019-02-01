"При их зарплате – разве что в Бердичев": чиновницы из Бучи умудрились отдохнуть на Мальдивах за 15 тыс. грн

Коррупционный скандал разгорается в городе Буча Киевской области.

Чиновницы местного горсовета, похоже, решили повторить "подвиг" президента страны Петра Порошенко – шикарно отдохнув на Мальдивах. И также как и он – занизив стоимость отдыха.

Заведующая отделом пресс-службы и начальница финансового управления города Буча похвастались в соцсетях фотографиями отдыха с Мальдив. А когда их поймали на горячем, заявили, что на отдых потратили всего 15 тыс. грн.

Однако стоимость проживания в 5-звездочном отеле, где останавливались чиновницы, стоит 27 тыс. грн в сутки. За неделю на двоих нужно отдать 140 тыс. грн. Это та самая сумма, которую чиновницы зарабатывают в Бучанском горсовете за год.

Читайте такжеНикитюк призналась, во сколько ей обходится отдых на Мальдивах"За свою зарплату у них не было бы возможности съездить отдохнуть на Мальдивы. Ну, максимум, это возможно куда-то в Бердичев, Казатин", – отметил активист и житель города Буча Виктор Бархоленко.

Одна из чиновниц выдвинула сразу несколько оправдательных версий, в том числе, что отдохнуть ее пригласил друг за бесплатно. Однако принимать столь дорогие подарки украинским чиновницам запрещает отечественное законодательство.

Журналисты ТСН с нетерпением ждут обнародования деклараций чиновниц, чтобы наконец прояснить, за чей же счет был этот "банкет".

Напомним, Порошенко и Гонтарева попали в рейтинг самых "дорого отдохнувших" чиновников. Так, рейтинг высокопосталенных чиновников-"курортников" возглавил президент Петр Порошенко. В своей декларации за 2017-й он указал оплату двух туристических услуг на общую сумму более 2,7 млн гривен.

Однако, по подсчетам журналистов, полная стоимость его уже овеянного легендами рождественского отдыха на Мальдивах - вместе с чартерными авиаперелетами, арендой острова, питанием и дополнительными услугами - должна была обойтись Порошенко не менее чем в полмиллиона долларов (более 14 млн гривен).

В соцсети тогда жестко раскритиковали вояж Порошенко на Мальдивы. "В ситуации с Порошенко - не имеет морального права отдыхать вообще. Потому что ничего для страны за время своей работы не сделал. Устал? Мне не кажется, что он устает воровать", - написал, в частности, Александр Дубинский.