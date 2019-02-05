"Дело развалилось": суд разрешил снять электронный браслет с Продана и вернул ему загранпаспорт

5 февраля 2019, 10:38

Суд предоставил возможность Мирославу Продану выезжать за границу.

Мирослав Продан
Мирослав Продан

Бывшему и.о. председателя ГФС Мирославу Продану Соломенский районный суд Киева разрешил снять электронное средство контроля и вернул ему заграничный паспорт.

"4 февраля по результатам рассмотрения ходатайства прокуроров САП Соломенским районным судом города Киева частично продлен срок действия процессуальных обязанностей подозреваемому в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирославу Продану", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что "фактически судом предоставлена возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу".

Кроме того, согласно УПК Украины, решение следственного судьи обжалованию не подлежит.

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Как рассказала адвокат Продана Ольга Просянюк, в материалах уголовного производства пока нет ни одного доказательства, которое подтверждало бы версию следствия. По ее словам, сторона обвинения не может ничего найти и ничего доказать.

"На сегодня дело окончательно развалилось. Закрыть его не решаются по единственной причине: придется отвечать на вопрос: кто и по чьему указанию фабриковал материалы", - написала она в Facebook.

Напомним, 4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал Продану меру пресечения в виде личного поручительства с обязательством сдать паспорта и одеть электронный браслет.

Позже сообщалось, что надеть на бывшего исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Мирослава Продана электронный браслет невозможно, так как у них отсутствуют свободные устройства.

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суд ГФС Мирослав Продан
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