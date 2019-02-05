"Крутились как могли": на Киевщине полицейские спионерили и продали машину на евробляхах

Авто на "евробляхах" / УНИАН

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении инспектору сектора реагирования патрульной полиции №2 Бориспольского отдела полиции.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы прокуратуры региона. По данным ведомства, в июне 2018-го в селе Малая Александровка Бориспольского района неподалеку от садоводческого общества "Янтарь" был оставлен без присмотра автомобиль Ford Fusion с литовскими номерами − числившийся на балансе одного из предприятий из этого прибалтийского государства.

Жители села вызвали полицейских, чтобы те проверили машину. Прибывшие полицейские увидели, что ключи находятся в замке зажигания. В головах правоохранителей созрел преступный план – украсть авто. Он был быстро приведен в исполнение. Скоро полицейские продали похищенное транспортное средство третьим лицам.

Напомним, ранее в Харькове полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес.