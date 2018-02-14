В Украине за угон автомобиля хотят сажать в тюрьму на 10 лет

Начальник Главного управления киевской национальной полицией Андрей Крищенко считает, что в Украине нужно ужесточить наказание за угон автомобиля, на сегодняшний день оно очень мягкое.

"Если злоумышленник украл автомобиль за 150 тысяч евро и его задержали через пять километров, а машину вернули владельцу, то реальными убытками будут всего лишь затраты на бензин. Отсюда — переквалификация действий нарушителя с части 3 на часть 1 статьи 289 КК и уменьшение ответственности с лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества на штраф от тысячи до 1,2 тысяч необлагаемых минимумов граждан. Или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет", — говорит он .

В прошлом году статистика показывает, что в 187 случаях преступники получили минимальное наказание за угон по подобным причинам. И глава управления полицией берет на себя инициативу за внесение изменений в законодательство.

Напомним, под Киевом 20-летний парень угнал автомобиль скорой медицинской помощи, но далеко не сбежал — машина застряла в сугробе.