Нардеп рассказал о желании черниговцев избить Порошенко

Президент Петр Порошенко общается с жителями Козельца / УНИАН

Кандидат в президенты Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко рассказал о желании жителей черниговской области избить президента Петра Порошенко во время его визита в Козелец в ноябре прошлого года.

Об этом Ляшко поведал в эфире телеканала 112-Украина.

"В Козельце люди окружили Порошенко. Сначала никто не проявлял агрессии. Просто жители Черниговщины пытались выяснить у главы государства, как жить на полторы тысячи гривен целый месяц, почему у населения скупают молоко по цене в пять раз ниже, чем оно стоит в магазине", - сказал нардеп.

По словам Ляшко, Порошенко отворачивался от людей и приговаривал, что не отвечает за соцполитику.

Лидер "радикалов" отметил, что жители едва не избили лидера государства, однако его спасла личная охрана.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.