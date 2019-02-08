Епифаний внезапно обратился с просьбой к Путину и Кириллу: что известно

Епифаний внезапно обратился с просьбой к Путину и Кириллу / president.gov.ua

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний признался, что недавно обратился с просьбой к руководству России и Русской православной церкви.

По его словам, Всеукраинский совет церквей официально призвал РФ и РПЦ освободить незаконно удерживаемых на российской территории украинских заложников и политзаключенных. В документе совет церквей просит руководство России отпустить украинских пленных, а российскую церковь – поспособствовать принять верного решения.

Читайте также"У нас российских убийц и террористов хватает": адвокат объяснил, как освободить пленных моряков"Там также есть и моя подпись как предстоятеля Поместной украинской православной церкви", – цитирует Епифания Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что когда в позапрошлом году были освобождены заложники, Всеукраинский совет церквей также обращался к патриарху Кириллу и президенту России Владимиру Путину "содействовать, принять решение (об освобождении – ред.), поскольку это от них зависит".

Ранее Украина на переговорах в Минске предложила новый формат обмена пленными. Информацию озвучила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

Напомним, Геращенко назвала число незаконно удерживаемых в плену на Донбассе граждан Украины. По ее словам, о количестве пропавших стало известно, поскольку их родные или друзья обратились с соответствующими запросами в СБУ.

Как сообщалось, Епифаний помянул патриарха Кирилла прямо на своей интронизации. Украинский иерарх, очевидно, связан по рукам и ногам правилами православных богослужений. Накануне эксперт рассказал, почему томос об автокефалии принуждать Епифания поминать патриарха Кирилла. Оказывается, томос об автокефалии накладывает на митрополита Епифания ограничения и обязательства.