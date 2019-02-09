На Виннитчине в доме погибли две маленькие девочки

На Виннитчине в доме мать нашла мертвимы двух своих детей / vn.npu.gov.ua

В селе Васильевка Тывровского района Винницкой области в одном из частных домов, по предварительным данным, мать оставила двух маленьких девочек без присмотра с включенным обогревателем, а когда вернулась домой — нашла детей мертвыми.

Трагедия на Виннитчине произошла в пятницу, 8 февраля, по предварительным данным, девочки скончались в результате отравления продуктами горения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По сведениям ведомства, одной погибшей было 2 два года, а другой — девять месяцев. Мать воспитывала их самостоятельно, ее позитивно характеризовали, и она не находилась на учете в социальных службах.

"…предварительно установлено, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась — обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни", — отметили в полиции.

Читайте такжеПогибла целая семья: в Кропивницком найдены мертвыми четыре человекаВ Главном управлении ГСЧС в Винницкой области сообщили, что, по предварительным данным, в доме произошло замыкание тепловентилятора, в результате чего загорелся ковер.

Начато производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

На Виннитчине в доме мать нашла мертвимы двух своих детей / vn.npu.gov.ua

Напомним, 18 января в одном из сел Запорожской области произошел пожар в частном доме, после тушения возгорания были найдены тела двух детей и мужчины. Во время пожара мать детей повесилась за домом.