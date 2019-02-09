Получение томоса ПЦУ будут изучать на уроках истории

О получении томоса будут рассказывать школьникам / Фото: УНИАН

В 2019 году в новые учебники по истории Украины будет добавлена информация о получении Томоса об автокефалии.

В пресс-службе Министерства образования и науки Украины заявили, что уже принято решение о перепечатывании учебников по истории для 11 класса.

"Как только мы получили Томос об автокефалии УПЦ, я дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины. Вчера было последнее заседание рабочей группы и в течение нескольких недель мы утвердим новую редакцию программы для 11-го класса приказом МОН. Авторы учебников, которые будут печататься в этом году, должны будут это учитывать", - сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По словам министра, учителя получат подробные рекомендации от ведомства касательно преподавания темы автокефалии ПЦУ. В экзамены информация будет внесена, по предварительным данным, через два года, для выпускников 2021 года.

Напомним, руководство Национального антарктического научного центра Украины обратилось к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию с просьбой взять под опеку антарктическую часовню.