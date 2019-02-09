Глава Нацполиции Князев отреагировал на столкновения в центре Киева

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в последнее время систематически утраиваются провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов в различных городах страны.

"Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и ... очередные противостояния. Градус повышается. ... Попытка штурма отделения полиции - кому это надо, для кого эта картинка? Воспринимаем адвокатов, правозахиснкив, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы", - написал он в Facebook.

По его словам, в результате инцидента трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз. В результаты столкновений у здания управления полиции задержали 40 человек.

"При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты…", - написал Князев.

Напомним, активисты обвинили полицейских в жестоком избиении участников инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?".