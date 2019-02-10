Порошенко пообещал сделать захваченных РФ моряков командирами

Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко поздравил курсантов Института Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант".

Как сообщает Интерфакс-Украина, среди выпускников - курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин, захваченные в Керченском проливе пограничниками РФ.

"Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома. А нашим ребятам хочу сказать одно - не сдаваться! Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой. Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и будут приумножать наши боевые традиции!" - приводит агентство слова Порошенко.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.