В Украине появятся иранские автомобили

IKCO Dena / MEHR

Крупнейший иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company (IKCO) планирует вывести свою модель Dena, производимую совместно с Азербайджаном, на украинский рынок.

Как сообщает иранское информагентство MEHR, для начала в Украину отправят небольшое количество моделей Dena и Dena Plus, чтобы проверить реакцию потребителей.

Отметим, что иранская компания IKCO присутствовала на украинском рынке в период с 2006 по 2010 год, продав около 12 тысяч автомобилей модели Samands.

Напомним, с 1 мая 2019 года в Украине формат документа о прохождении транспортным средством техосмотра, будет изменен. Согласно обнародованным данным, с мая бумажный бланк протокола о техосмотре будет выдаваться вместе с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации. Далее, владелец автомобиля будет обязан закрепить ее в правой верхней части ветрового стекла.