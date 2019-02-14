Из НАБУ пришли с обыском комиссию-регулятора энергетической сферы

НАБУ. Иллюстративное фото / Прямий

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск в помещении Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы регулятора.

"НКРЭКУ работает в штатном режиме. Комиссия последовательна и открыта в своей деятельности и продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ. Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей", - говорится в тексте.

Позднее в пресс-службе НКРЭКУ отметили, что ранее НАБУ предоставлялись все документы и все комментарии по делу, по которому идет расследование. Кроме того, представители регулятора рассчитывают на объективность и беспристрастность".

Напомним, ранее в НАБУ похвастались возвращением в бюджет 0,1% от похищенных $60 млн.