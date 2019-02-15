"Кровожадные дети подсолнухов": Под Запорожьем женщину завалило тоннами семечек - опубликованы фото

Так пострадавшую доставали спасатели / ГСЧС

В селе Малая Токмачка Ореховского района Запорожской области 60-летняя женщина рухнула в хранилище семян подсолнечника и практически в них "утонула".

Соответствующее сообщение в пятницу, 15 февраля, опубликовали представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, инцидент произошел на частной территории.

Самостоятельно пострадавшая не смогла выбраться из цистерны объемом 75 кубических метров. Ее пришлось спасателям доставать с помощью веревок и лестниц. От помощи медиков и госпитализации женщина отказалась категорически.

Та самая цистерна / ГСЧС

Напомним, ранее в США пассажирку самолета засосало в иллюминатор.