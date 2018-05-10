"Свинское поведение". Ляшко смотрел футбол, выбрасывая шелуху себе под ноги: видео

Во время футбольного матча, сидя на трибуне стадиона, лидер Радикальной партии Олег Ляшко выбрасывал шелуху от семечек прямо себе под ноги.

Соответствующее видео выложил в Facebook нардеп Андрей Лозовой при этом подчеркнув, что якобы под ногами Ляшко стоял специальный пакет для мусора.

Однако в Сети засомневались в этом подчеркнув, что Лозовой, скорее всего, пытается отбелить своего шефа по поводу некрасивого поведения на трибунах.

"Андрюша Лозовой вчера сам запостил на своей странице видео на котором Ляшко, как скот ест семечки и шелуху бросает на землю. Поняв, как он натупил, Андрюша ничего умнее не придумал, как написать в комментариях, что там у Ляшко был "пакетик". Серьезно? Повторно выкладываю видео в сокращенной версии, которое опровергает слова Лозового, поскольку четко видно, что Ляшко два раза выплевывает шелуху и бросает в разные направления", — отметил Василий Крутчак.

"Тот случай когда хотел как лучше, но получилось как всегда потому что тупой. Дураку показалось мало и он начал оправдываться сам и оправдывать свинское поведение золотого очка украинской политики, на чем, собственно, нарвался еще раз", — написал Владимир Петров.

Напомним, ранее в Сети затроллили новое фото Ляшко.