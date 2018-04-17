Пассажирку засосало в иллюминатор. В США у самолета в полете взорвался двигатель: фото, видео

В небе над США у пассажирского самолета Boeing 737−700 американской авиакомпании Southwest Airlines взорвался двигатель.

Инцидент произошел во вторник, 17 апреля, лайнер произвел аварийную посадку в Филадельфии.

По данным The Daily Mail самолет выполнял рейс из аэропорта Ла-Гуардия (Нью-Йорк) в Даллас. На борту находились 143 пассажира и пять членов экипажа.

Двигатель CMF56 взорвался, когда самолет находился на высоте 9 750 метров. Осколки повредили один из иллюминаторов. В результате стекло не выдержало и полностью вылетело. Женщину, которая сидела в пассажирском кресле возле иллюминатора засосало в образовавшееся отверстие.

Остальные пассажиры бросились к ней на помощь и сумели затащить женщину обратно в салон. Она оказалась в итоге единственной пострадавшей.

Самолетом управляла женщина-пилот. Инцидент произошел в небе над штатом Пенсильвания. Она приняла решение сажать лайнер в Филадельфии. Диспетчер аэропорта дал добро. Boeing 737−700 сел через 10 минут после взрыва на одном рабочем двигателе. Все пассажиры были в кислородных масках.

Как рассказывают очевидцы, в первые минуты на борту началась паника. Это было по-настоящему страшно. Однако членам экипажа удалось успокоить пассажиров. Самолет снижался очень быстро. У людей возникло ощущение, что лайнер падает. Тем не менее, благодаря мастерству пилотов, Boeing 737−700 благополучно приземлился.

Пострадавшей женщине во время снижения оказывала помощь медсестра, оказавшаяся среди пассажиров. Состояние раненой пока не сообщается. Известно, что она жива, но получила множество резаных ран. Ее кровь была на всех соседних креслах.

Самолет дымил. Через вентиляционную систему в салон летел пепел.

Напомним, ранее сообщалось, что в России задержали рейс из-за конфуза с золотыми слитками.