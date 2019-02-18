Синоптики предупредили, какие области Украины накроет мокрый снег с дождем

В четверг и пятницу ряд областей Украины накроет мокрый снег с дождем, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в четверг, 21 февраля, восточные области нашей страны и Черниговщину накроет мокрый снег с дождем.

Осадки ожидаются в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, в пятницу, 22 февраля, на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Луганщине и в Донецкой области осадков не будет, однако на остальной части Украины ожидаются снег, дождь со снегом или просто дождь.

В частности, снег прогнозируется в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской областях, а дождь — на большей части Закарпатья.

В четверг и пятницу ряд областей Украины накроет мокрый снег с дождем, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 18 ноября холодный атмосферный фронт принесет в Украину похолодание. Эксперт предупредила, что дневная температура воздуха снизится до +3…+6 градусов.