Стало известно о важном решении суда по Супрун

Ульяна Супрун / УНИАН

Окружной админсуд Киева назначил нового судью по делу о законности исполнения обязанностей главы Минздрава Ульяны Супрун.

Как сообщил спикер-судья Богдан Санин в Facebook, им стала Татьяна Скочок.

Выбор был сделан автоматизированной системой распределения дел.

"Сегодня (18 февраля. - Прим.) был определен новый судья по "Делу Супрун" (№ 640/463/19 по иску народного депутата Игоря Мосийчука). В настоящее время дело распределено на судью Т. Скочок", - написал Санин.

На сегодня в суде зарегистрировано уже три дела по Супрун, причем в двух она выступает ответчиком, а в другом - третьей стороной.

5 февраля окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности.

Окружной административный суд Киева ранее рассматривал подобные иски против команды и.о. главы Минздрава и не удовлетворил ни один из них.

Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной.

Позже Кабмин принял распоряжение, позволяющее Супрун исполнять обязанности главы Минздрава, кроме исключительных полномочий.