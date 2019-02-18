Приукрашенный бюст Ленина пополнил подводный парк карьера под Днипром

Бюст Ленина теперь не узнать / Фото: скриншот из видео

В селе Новониколаевка Днепропетровской области группа дайверов опустила бюст Владимира Ленина на дно затопленного карьера.

"Мы с него, сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине", - подписал видео своего творчества в Facebook инструктор по подводному плаванию Андрей Воробьев.

Идейные вдохновители процесса несколько видоизменили бюст Ленина, приукрасив его. Теперь вождь мирового пролетариата внешне очень похож на пирата. Бюсту дорисовали бородку, усы, надели на Ленина желтую бандану и опустили на глубину почти 35 метров.

Дайвер утверждает, что бюст Ленина мгновенно стал "любовью глубины". В карьерных водах вождю не будет одиного, поскольку он пополнил подводный парк, созданный в водоеме.

До этого на дно карьера глубиной 46-47 метров спустили автомобиль, мотоцикл, кабину Камаза, пивной павильон, автоцистерну и автобус. Украинские дайверы создали подводный парк и проводят здесь тренировки. Авторы перформанса мечтают создать в Украине полноценный комфортабельный дайв-центр.

Мы из него, сделали сказку, он стал туманом и персонажем из фильма о любви к глубине, пусть знает, что есть люди которые способны расколдовать иных..)) Быть добру, Други!!! Опубликовано Андреем Воробьёвым Воскресенье, 17 февраля 2019 г.

Напомним, лидер группы Ленинград Сергей Шнуров поделился с подписчиками своего микроблога новой поэтической работой, которую посвятил вождю Октябрьской революции Владимиру Ленину.