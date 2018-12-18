"Хочу, чтобы стоял": в Николаеве застопорился снос последнего памятника Ленину

18 декабря 2018, 09:46

Владелец земли, на которой стоит памятник Ленину, категорически отказывается от его сноса.

Памятник Ленину / "НикВести"

В Николаеве в районе улицы Спортивная был обнаружен единственный уцелевший городской памятник первому советскому вождю-диктатору Владимиру Ульянову-Ленину.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал НикВести. По данным журналистов, чиновники не имеют права сносить памятник, поскольку он установлен на приватизированной территории.

"Все дают предписание его демонтировать. Но владелец говорит: "Это моя частная территория, я хочу, чтобы он здесь стоял". Мы зашли в тупик", − заявил глава Заводской райадминистрации Виктор Дмитрук.

Кроме того, чиновники утверждают, что в законе Украины "О декоммунизации" не прописана процедура демонтажа памятников советской эпохи на случай, если они установлены на частной территории.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве снесли памятник Ленину, установленный на Каботажном спуске.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
чиновники декоммунизация Николаев памятник Ленину
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:34
Девушка дня Instagram: пышногрудая красотка Даниэлли Айала
11:24
На молебне рядом с Епифанием и Порошенко заметили авторитетов "Нарика" и "Эмиля", опубликовано фото
10:56
Будет расплата: волонтер предупредил Усика о наказании за поддержку "русского мира" Видео
10:45
"Босяцкая самоуверенность Путина". Эксперт спрогнозировал, будет ли обострение на Донбассе перед выборами Видео
10:38
Госдума упростила законодательство для получения украинцами российского гражданства Видео
10:16
Митрополит Епифаний объяснил, в какой мере украинская церковь будет зависеть от Константинополя
09:56
Суровые морозы и полуметровые сугробы: стала известна дата погодного апокалипсиса в Киеве Видео
09:46
"Хочу, чтобы стоял": в Николаеве застопорился снос последнего памятника Ленину
09:26
"Война с Украиной": эксперт объяснил задачу ударных вертолетов РФ "Аллигатор" на границе с Крымом
09:00
Виктор Суслов: Все надежды Украины – на "дядю с Запада", только вот этому "дяде" придется отдать всю страну
08:55
"Приспешники США": в России огрызнулись на украинскую резолюцию Генассамблеи ООН Видео
08:39
Епифаний прокомментировал сведения о захвате храмов УПЦ МП Видео
08:24
"Жребий сладкий, как лукум": в Греции троллят Динамо, отставшее от Шахтера "на много световых лет" Видео
07:58
"Санкции не имеют силы": архиепископ Евстратий объяснил никчемность анафемы УПЦ МП Видео
07:25
Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей: Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию Видео
07:04
Саввин день: как вылечиться от бесплодия, похоронить свои грехи и что нельзя делать
06:59
Мясо по-французски: лучшие рецепты на Новый год Видео
06:43
Путин уже "гибридно" захватил Беларусь - астролог
06:21
"Конец света никто не отменял": ученые пояснили, почему запаздывает Нибиру Видео
05:59
Психолог раскрыла, от чего зависит успех человека Видео
05:30
Жить будем плохо, но недолго: экономист спрогнозировал последствия "второго срока" Порошенко
05:01
Порошенко признался, за что ему стыдно
04:16
Даша Астафьева полностью оголилась: пикантное фото Видео
04:10
Ученые рассказали, какая связь между отказом от секса и вымиранием человечества
03:40
Экс-министр спрогнозировал судьбу "Северного потока-2" Видео
02:47
"Это не должно ломать человека": Кондратюк оценил целесообразность украинских талант-шоу
02:33
Названа дата начала продаж билетов через Крымский мост
02:07
Ученые выяснили, в каком возрасте женщинам перестает нравиться секс
01:58
Мисс Вселенная-2018 Катриона Грей: что постит в Instagram экзотичная красотка Фото Видео
01:36
В Донецке арестовали "замминистра доходов и сборов ДНР"
01:11
В Беларуси в ДТП погиб футболист с женой и сыном
00:45
"С*ка, вали отсюда": в Одессе под елкой подрались Деды Морозы Видео
00:19
Епифаний назвал единую церковь залогом сохранения Крыма и Донбасса Видео
17 декабря, понедельник
23:48
"Я такого политика не знаю". Вакарчук прокомментировал объединение с Зеленским
23:21
В НБУ показали монету номиналом пять гривен
22:54
В России намерены отменить железнодорожное сообщение с Украиной
22:29
"Живет в квартире сестры, которая торгует шмотками": журналисты показали элитное жилье Продана Видео
22:05
Психолог рассказала о пользе Нового года Видео
21:56
Появилось видео процесса Объединительного собора из Софии Киевской Видео
21:47
Экс-советник Путина оценил вероятность открытой масштабной операции РФ против Украины Видео
21:22
"Не надо изображать девочку-припевочку": Лоза прокомментировал возвращение Пугачевой на сцену
21:05
ФСБ намерена применять для защиты УПЦ МП силовые группы Видео
20:42
"Хищное разграбление": экс-министр рассказал о тотальном кризисе инфраструктуры в Украине
20:21
"Украину судят по политике": украинка на Мисс мира-2018 Леонила Гузь рассказала о закулисье конкурса
20:17
Как выбрать новогоднюю елку: советы экспертов Видео
19:48
Эксперт объяснил, что значит для Украины решение Гааги по "оккупационной сволочи" в Крыму Видео
19:37
"Жива и здорова": Регина Тодоренко рассказала о состоянии после родов
19:29
Скандал в Институте сердца: появилось видео тренинга Тодурова Видео
19:01
"Словно окончание спектакля в театре": появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП Видео
18:36
Западный боксер сказал, кто побьет Ломаченко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять