"Хочу, чтобы стоял": в Николаеве застопорился снос последнего памятника Ленину

Памятник Ленину / "НикВести"

В Николаеве в районе улицы Спортивная был обнаружен единственный уцелевший городской памятник первому советскому вождю-диктатору Владимиру Ульянову-Ленину.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал НикВести. По данным журналистов, чиновники не имеют права сносить памятник, поскольку он установлен на приватизированной территории.

"Все дают предписание его демонтировать. Но владелец говорит: "Это моя частная территория, я хочу, чтобы он здесь стоял". Мы зашли в тупик", − заявил глава Заводской райадминистрации Виктор Дмитрук.

Кроме того, чиновники утверждают, что в законе Украины "О декоммунизации" не прописана процедура демонтажа памятников советской эпохи на случай, если они установлены на частной территории.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве снесли памятник Ленину, установленный на Каботажном спуске.