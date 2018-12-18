"Хочу, чтобы стоял": в Николаеве застопорился снос последнего памятника Ленину

Владелец земли, на которой стоит памятник Ленину, категорически отказывается от его сноса.
В Николаеве в районе улицы Спортивная был обнаружен единственный уцелевший городской памятник первому советскому вождю-диктатору Владимиру Ульянову-Ленину.
Соответствующее сообщение опубликовал местный портал НикВести. По данным журналистов, чиновники не имеют права сносить памятник, поскольку он установлен на приватизированной территории.
"Все дают предписание его демонтировать. Но владелец говорит: "Это моя частная территория, я хочу, чтобы он здесь стоял". Мы зашли в тупик", − заявил глава Заводской райадминистрации Виктор Дмитрук.
Кроме того, чиновники утверждают, что в законе Украины "О декоммунизации" не прописана процедура демонтажа памятников советской эпохи на случай, если они установлены на частной территории.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве снесли памятник Ленину, установленный на Каботажном спуске.