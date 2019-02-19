Гордон у Дудя рассказал, когда украинцы "вновь станут братьями" россиянам

Дмитрий Гордон / скриншот из видео

Известный украинский телеведущий и медиаменеджер Дмитрий Гордон, давая интервью журналисту/видеоблогеру Юрию Дудю прокомментировал популярный тезис российской пропаганды о якобы "природном братстве россиян и украинцев".

"Я не согласен с Путиным, который говорит, что это один народ. Эта тоска по Советскому Союзу ведет его не туда. Это два разных народа. […] И украинцы, и русские, и белорусы - они обречены на дружбу. Просто руководство российское совершило преступление перед украинским народом, и перед своим народом тоже. Который будет страдать, чем дальше - тем больше, из-за того, что российская военная машина вмешалась в украинские внутренние дела. Из-за того, что Россия развязала войну в Украине. В самый трудный момент. Брат с братом так не поступит. У нас был трудный момент, мы разбирались в себе. Тут появилась Россия, забрала Крым, развязала войну на Донбассе, которая продолжается по сей день. В результате чего более 10 тысяч человек убиты" – высказался Гордон.

Как считают Гордона, россияне и украинцы "вновь станут братьями тогда, когда жители РФ покаются и публично попросят прощения".

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Напомним, ранее Юрия Дудя обвинили в плагиате вопросов для интервью, а Дмитрию Гордону под офис принесли на вилах голову свиньи с презервативом.