Дмитрий Гордон: Украиной по-прежнему правит Россия

Во время чата на "Главреде" известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, как украинцы в 2019 году будут выбирать из многих зол, почему жалеет, что вышел на Майдан, как вернуть Донбасс и Крым, чего ждать от встречи Путина и Трампа, и почему Украиной по-прежнему правит Россия.

Представляем стенограмму чата с Дмитрием Гордоном.

Ukrainec: В преддверии выборов 2019 - что хуже для Украины - женщина с косой или шоколадный король? Почему мы всегда вынуждены выбирать из двух зол?

- Я не считаю, что мы будем выбирать из двух зол, зол будет намного больше. Добра на этих выборах не будет. Я считаю, что самое страшное и плохое для Украины - это отсутствие правил игры, то есть законов, которые работают, выполняются, и за невыполнение которых люди отвечают тюремными сроками. Правил игры, которые присущи развитым странам, таким как США или Швейцария. А фигура не имеет значения, потому что мы же видим, что в Соединенных Штатах Америки тоже не идеальный президент и тоже выбор был между далеко не идеальными кандидатами. Тем не менее, система сдержек и противовесов и американские законы так работают, что навредить своей стране президент не в состоянии. От персоналий зависит очень много, но вопрос прежде всего в системе. В наших условиях вопрос системы зависит только от первого лица. Если будет политическая воля первого лица, как была у Саакашвили в Грузии – будет система и будут результаты. Не будет такой воли – не будет ни системы, ни результатов. Я думаю, что за полгода до выборов мы увидим целый ряд других кандидатов, за которых отдадут много голосов.

Glov_den: Как вы думаете, насколько вероятен сценарий, при котором Порошенко будет переизбран на второй срок? Что для этого нужно? И на что способен пойти действующий президент ради того, чтобы удержать власть?

- Шансы не просто очень малы, а минимальны, но они есть. В Украине может быть все.

Daniil Koval: Вам не кажется, что у нас какой-то замкнутый круг? Украинцы не хотят сами расти до европейских стандартов, во власть идут одни уроды, как тогда появится такой человек, который будет проводить реформы и сделать Украину процветающей?

- Помочь может чудо, и чудо я уже видел один раз, когда вдруг в Советском союзе с подачи лидера КГБ Андропова появился Михаил Горбачев – молодой, эффективный, интересный, не советский человек, который с помощью другого ортодоксального коммуниста, Ельцина, все это сломал. Будем ждать…

Константин Горшенов: Когда в Украине, наконец, появятся свои Меркель или Макрон? Сколько еще ждать и дождемся ли? Видите ли вы меркель и макронов среди наших политиков? Может Вакарчук? Зеленский?

- Еще Шевченко когда-то спрашивал: "Коли діждемось Вашингтона, з новим і праведним законом?". С тех пор вопрос повис в воздухе. Я не думаю, что он решится в ближайшее время. В одном из интервью я уже говорил, что был бы рад, если бы Америка взяла Украину под свое управление, только вот Америка не хочет. По поводу Вакарчука и Зеленского. Я считаю Вакарчука потрясающим автором и исполнителем, а Зеленского – потрясающим артистом. Могут ли они стать президентом? Ну, если трижды судимый и дважды сидевший смог, то почему артисты не могут? Почему Рейган смог, а наши артисты не могут? В Украине после Януковича президентом может стать любой.

Александр Каховский: Дмитрий, как Вы думаете заслуживают украинцы хорошего президента, и вообще какой выход из сложившейся ситуации?

- Конечно, заслуживают. А какой выход? Если бы мы его только знали…Как говорил Жванецкий: "Что наша жизнь? Свет в конце тоннеля. Только тоннель, сука, никак не кончается".

Irina Kots: Как, по вашему мнению, сложилась бы судьба Украины, если бы Евромайдана не было и Янукович спокойно досидел свой срок? Вам не кажется, что от майдана к майдану становится все хуже?

- Кажется. Я жалею, что вышел на Майдан, потому что моей стране стало намного хуже от этого. Если бы я знал, что погибнут люди и Украина потеряет часть территории, я бы не выходил. При Януковиче же серьезных ущемлений не было – доллар по 8, между прочим, Украина была целостной, свежих могильных плит не было по всей стране, столько обездоленных не было, столько сумасшедших, столько оружия на улицах…На лицо, больше минусов, чем плюсов. Так что, на третий Майдан я уже не пойду, я пас.

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Vlasenko: Нужна ли Украине жесткая украинизация, которая проводится властью в последнее время?

- В условиях войны государство должно беречь украинский язык и поддерживать его. Но я, например, говорю на русском, газета моя выходит на русском, сайт двуязычный, или даже трехъязычный, но язык же никто не приватизировал. Наличие четырех официальных языков в Швейцарии не дает повода гражданам биться за что-то, потому что они очень хорошо живут. И в Канаде французский и английский – не проблема, и во Флориде люди говорят по-испански больше, чем по-английски. Для них языковой вопрос не стоит, потому что экономика первична, все остальное – вторично. Но в Украине, для национальной самоидентификации, государственным языком должен быть один – украинский. Потому что при наличии такого агрессивного соседа по-другому просто нельзя.

Leonid_Iatsenko: На английском языке уже разговаривает весь мир. Скорость его развития такова что в ближайшее десятилетие многие граждане разных стран будут владеть лучше, чем родными языками. В связи с этим явлением к Вам вопрос: что и насколько выиграет Украина, или наоборот, проиграет, если сейчас введут обучение на английском языке, английский определят, как второй государственный и всю документацию заставят вести не только на украинском, а и на английском?

- Я это всячески приветствую. Я вам скажу, что в Грузии многие учатся на английском, и это замечательно. В Грузии молодежь почти не знает русский язык, но грузинский, английский, испанский и даже китайский - в совершенстве. Это тренд нового времени.

hormon_80: В ходе декоммунизации в Украине переименовали много улиц, городов и т.д., снесли памятники. Считаете ли вы необходимым для Украины избавление от советского прошлого? Как киевлянин, как вы относитесь к инициативе Вятровича убрать памятник Щорсу и декоммунизировать Родину мать? Может нам сразу страну переименовать в Бандеровщину, чтобы в Кремле совсем желчью подавились?

- Что касается Вятровича – он очумелый человек, я думаю, что он или упоротый, или является агентом Российской Федерации. Глядя на его действия, у меня возникают такие мысли. Потому что 9 мая по-прежнему для очень многих святой праздник. Не надо плевать им в душу. Или 8 марта. Надо его отменять? Это что, такая насущная проблема для Украины, воющей страны - отменять 8 марта или нет? Это только дебил может таким заниматься. Или агент. Поэтому я ему глаза говорю, что он либо дебил, либо агент. Я его прилюдно назвал "чертом с припаянной башкой", я это повторяю: Вятрович - чистый черт с припаянной башкой. Враг Украины. Эти люди не объединяют, а разъединяют. Зачем ты трогаешь Высоцкого, зачем ты трогаешь Цоя? Эти люди приближали перестройку, приближали слом Советского государства, что это ты называешь их "проводниками русского мира"? Так может говорить только идиот. Не надо этих людей трогать, трогать их праздники. Им нужно объяснять историю. Говорить: "Украина вас любит. В прошлом были ошибки, перегибы. Вот смотрите, какая была история - она была такая. Не хотите принимать - не надо, ваше право, живите с этим". Но не надо, чтобы людей колотило. Зачем с пожилых людей стаскивать медали на мероприятиях, что это такое?

Что касается декоммунизации, она необходима. Коммунистическая власть принесла неисчислимые страдания Украине. За годы коммунистической власти население Советского Союза недосчиталось трети – оно было или бездарным образом уничтожено во время войн, или было расстреляно, или погибло в лагерях. И плюс массовая эмиграция. Репрессиям, как правило, подвергались лучшие, уезжали лучшие – те, кто имели голову или руки и могли применить себя в другом мире. Был нанесен огромный удар по генетическому коду, началась отрицательная селекция и в этом огромная вина коммунистической власти, огромная. Это античеловеческая власть, когда во имя абсурдной идеи человеческие жизни бросались под гусеницы танков как личинки, их никто не считал. Это самое страшное, что произошло со страной – когда лучшие умы уничтожались только потому, что они лучшие, когда вытравливалось все инакомыслие, другое, чуждое этой системе. Этим советская власть подписала себе приговор – когда Союз в Беловежской пуще приказал долго жить, ни один человек из 250 млн человек СССР не вышел на улицу в знак протестов. Где оказались 18 млн коммунистов, где оказались кагэбисты, милиционеры, прокуроры, судьи? Ни один человек не вышел на улице. Это был колосс на глиняных ногах – и тем самым он подписал себе приговор. Особенно если учесть эти постоянные мучения: то мыла, то туалетной бумаги, то колготок, то тетрадей в линеечку, то в клеточку. Постоянный дефицит продуктов – то масла, то мяса, то молока. Зная историю этих коммунистических упырей – а я хорошо изучал историю, много времени провел в архивах КГБ – не должно быть у нас улиц Свердлова, Дзержинского, Ленина, Кирова, Калинина и прочих негодяев. И памятников не должно быть. Единственное, я не разрушал бы памятники – это варварство – я бы их аккуратно снял (потому что памятник Ленину на Бессарабке это произведение искусства, как и памятник Щорсу), свез бы в одно место и заповедник коммунистического прошлого. Но у нас поступили как всегда по-другому. Думаю, что опять "перестарались" агенты России, которые под видом националистов все это крушили. Против Украины ведется гибридная война, и ее ведут руками этих самых "националистов" - молодежь используют "в темную", а руководители этих движений являются сотрудниками КГБ или ФСБ России. Мне друзья в России говорят: у вас же ходят с флагами фашистскими, с факелами, форму СС надевают. Это делают специально – камеры российского ТВ тут как тут, это делается для дискредитации Украины и в глазах мира, и в глазах самих украинцев. Когда методично громятся польские или венгерские заведения, когда пишут гадости на синагогах и устраивают шествия – это дело рук российской агентуры, которой во власти по-прежнему слишком много. И когда мне говорят: "Вами правит Америка", я отвечаю - "Нет, нами по-прежнему правит Россия".

Goralex: Как вы считаете, есть ли шансы, что Украина когда-то догонит Польшу или другую среднестатистическую страну ЕС? Или мы, украинцы, с нашей властью и экономикой обречены быть аутсайдерами? Будет ли когда-то вступление Украины в ЕС, или даже не стоит о таком мечтать? И, учитывая все проблемы Евросоюза, нужен ли Украине ЕС?

- Польша - это 20-я экономика мира уже, поэтому догнать ее будет тяжело, но шансы всегда есть. Все зависит от первого лица, правил игры и так далее

Asmodeuss: Экс-президент Украины Леонид Кравчук предложил "отрезать Донбасс как раковую опухоль". Вы согласны с этим мнением, нужно ли его возвращать? Есть ли другие реальные!!! пути решения проблемы? Наступит ли на Востоке наконец мир, когда и при каких условиях?

- Сегодня украинцы не готовы проливать массово кровь за Донбасс, поэтому мое видение следующее – создать такую экономику, при которой Донбасс сам потянется назад.

Ekskurs: Дмитрий Ильич, вы публичный и популярный человек, а посему имеете возможность общаться с министрами и политиками, что практически не реально простому грешному. Не могли бы вы поинтересоваться у Гройсмана или Ревы, куда уходят сотни млрд. гривен, которые перевозятся в ОРДЛО(наличкой) в виде пенсий, пособий и соцвыплат. Торговли с ними нет, газ туда поставляет РФ, электроэнергию, по словам КМУ, с апреля 2017г. Так же не поставляется. Следовательно, вернуться обратно в Украину гривны не могут. Как они думают - Куда они деваются?

- Когда я увижу Гройсмана или Реву, я им этот вопрос задам.

Odessit: Имеют ли право украинцы на свою автокефальную православную церковь, полностью независимой от Московской патриархии? Почему такая истерика в России?

- Я – атеист. Я вообще не люблю религию, как символ ущемления личности. Я считаю, что государство не должно вмешиваться в дела церкви, а церковь – не навязывать себя государству. Поэтому все эти автокефалии – это чистый разводняк, способ управления людьми и зарабатывания денег.

Odessit: Что Вы думаете сегодня о Надежде Савченко? Я сам очень переживал за неё в российских застенках, но был очень разочарован её поведением в Украине после освобождения. Ведь она могла бы стать национальной героиней. Неужели её так тупо использовали промосковские деятели, а она от отсутствия опыта влезла в это дерьмо?

- Я думаю много о Надежде Савченко, но не хотел бы это озвучивать. Пусть это останется между мной и Надеждой.

Иван Яковлевич: Слава Украине! Почему Кремль так задел выкрик Виды? Неужели ненависть ко всему украинскому в России настолько большая? Как думаете, истерика была только у Путина, или простых россиян тоже передернуло? Меня очень удивило то, как украинцы быстро мобилизировались для того, чтобы завалить страницу ФИФА. Почему украинцы так не мобилизируются, когда власть в очередной раз повышает цену на газ, ворует на тендерах миллионы, принимает лоббисткие законы и тд?

- Хороший вопрос. Вот так украинцы мобилизуются, вот мы такие. По поводу того, кого раздразнил лозунг Виды. Не надо разделять Путина и россиян, Путин – это воплощение россиян, в каждом россиянине живет свой Путин. Достаточно посмотреть на программы федеральных российских каналов в прайм-тайм, что понять все отношение к Украине. Эта антиукраинская пропаганда, которая вот уже 4 года идет, остервенела просто, поэтому люди и реагируют. Ну если Гитлер и Геббельс могли так направить ненависть, к евреям, например, то почему нельзя направить ненависть россиян к украинцам? Во многих россиянах до сих пор живут имперские амбиции, и эффект отрезанной руки - когда руку отрезали, а человек ее еще чувствует. Фантомные боли у россиян остались и с Советским союзом. Многие ведь до сих пор говорят: "Что вам плохо было с нами в союзе? Чего вы ушли, хохлы?". Этот эффект младшего и старшего брата работает и живет во многих россиянах. Не случайно тот же Путин сказал, что главная трагедия его жизни – это распад Советского союза.

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Зрада: Как вы оцениваете извинения Виды в сторону России за слова "Слава Украине"? Для вас он перестал быть героем? Выходит, что снова Москва выкрутила все в свою пользу?

- Для меня он по-прежнему человек, который произнес очень важные для украинца слова в тяжелый для Украины момент, и я ему за это благодарен. Он вынужден был извиниться – я думаю, что здесь на хорватскую федерацию футбола надавила ФИФА, и Вида попал в такие условия, когда лучше было извиниться. Я его за это не осуждаю, я его понимаю.

Wrangler: В Брюсселе проходит саммит НАТО, в связи с этим, хочу вас спросить: а оно нам надо это НАТО?

- НАТО нам нужно, но нужны ли мы НАТО – вот вопрос. Думаю, нет. Причина очевидна - Россия

Дмитрий87: На саммите НАТО Трамп отменил все важный двусторонние встречи, а с Порошенко встретился. Почему, по-вашему, было сделано такое исключение? Больше никто за встречу не заплатил?

- Я думаю, что здесь дело не в "заплатил" или "не заплатил", а в том, что впереди встреча Трампа с Путиным, на которой может что-то решится. Хотя я сомневаюсь, что что-то решится, потому что для этого, согласно плану Путина, Россия отдает Донбасс, оставляет себе Крым навсегда и снимает все вопросы о Крыме и снимает все вопросы, а западные страны снимают санкции. На это не может пойти ни Трамп, ни США, ни Европа – никто. Поэтому, я думаю, что и дальше эти переговоры будут находиться в тупике. Разговоры о снятии санкций в Европе идут, но сделать это практически невозможно – я не знаю, что должно произойти, чтобы Европа сняла санкции с России. Это будет вселенский позор и конец Европе.

Oleg89: Як гадаєте, чим завершиться зустріч Путіна і Трампа? Чи є Росії що запропонувати США? І чи варто хвилюватись Україні?

- Я думаю, нічим поганим для України вона не завершиться. Навіть, якщо Трамп щось пообіцяє Путіну, це не буде виконано, тому що не Трамп приймає рішення, а Конгрес США. А Конгрес не бачить Росію стратегічним партнером США, навпаки, він розглядає її як ворога. Тому, навіть, хороші стосунки Трампа з Путіним не допоможуть, нічого поганого для України ці перемовини не принесуть.

Koala: Как-то Путин в ответ на вопрос при каких условиях Россия вернет Крым, сказал, что "никогда этого не будет". Сколько еще продлятся санкции за аннексию Крыма, или их постепенно отменят? И считаете ли вы их эффективным методом давления на Путина? Как не прискорбно признавать, Россия за 4 года сделала для Крыма больше, чем Украина со времен независимости. Согласны ли вы со мнением, что Украина сама виновата в потере Крыма?

- Украина безусловно сама виновата в потере Крыма. Санкции Россию подтачивают, но они недостаточно эффективны, нужны другие – более серьезные. Запад это понимает, но дальше не идет, потому что не хочет потерять Россию в качестве бизнес-партнера и источника доходов. К слову, то, что Трамп говорил по поводу Германии (Германия находится под полным контролем РФ – ред.), это чистая правда. Но тем не менее, пока Россия не отдаст Донбасс и Крым, санкции отменены не будут. Поскольку это нарушит мировой баланс и позволит сказать тому же Ирану: "почему мы должны отказываться от ядерного оружия. Вы уже давали гарантии Украине, и что из этого получилось?"

Крымчанин: Вернется ли Крым в Украину? Как вы себе это представляете?

- Крым обязательно вернется в Украину. Помните, как когда-то пелось в гимне СССР "Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь", но оказалось, что в начале декабря собрались лидеры трех республик в Беловежье, и через несколько Советский союз закончился. Точно так же закончится власть России, так когда-то закончится и российский Крым.

Sonya_K: Вы как инженер-строитель по образованию, можете сказать, сколько простоит Крымский мост? Чем заплатит Крым за то, что Путин вкладывает в него столько денег?

- Я не знаю, сколько простоит Крымский мост, но я бы хотел, чтобы он стоял всегда. Чтобы, когда Россия отдаст Крым, между новой демократической Россией и счастливой Украиной был мост, который соединял бы их. А новая Россия будет, ведь мир глобально меняется. Я уверен, впереди нас ждут большие потрясения.

Андрей Комаров: Многие эксперты не исключают распад России в ближайшее время. Вы верите в такой сценарий?

- Возможен распад и Украины, и России… Возможен распад всего, что плохо лежит. Может распасться все, где нет экономической базы. Вы думаете, во Владивостоке хотят отдавать дань в Москву? Они живут в разных поясах. Как управлять Владивостоком из Москвы? Или Хабаровском, или Магаданом? В Магадане – золото, в Якутии – алмазы, во Владивостоке – рыба. У них свои дела, там своя элита. Так что распад может случиться в любой момент.

Alexandr Rabinovich: Многие ваши друзья враждебно относятся к Украине. Они - известные люди, которые активно поддерживают путинскую власть и политику. Вольно или невольно являются элементом его информационной войны. Мощнейшим оружием в этой войне. А значит это люди, совершающие преступления против нашей, и не только нашей, страны. Вы дружите с преступниками. Вы утверждаете, что Платон вам друг и он дороже истины. А может это не дружба, может это интерес, это связи, это возможности, влияние. Это те контакты, которые делают вас тем, кем вы есть в профессиональном, публичном, житейском плане. Это то, без чего Гордон - уже не Гордон. При чем, вы много раз подчеркивали, я бы даже сказал демонстрировали эти свои "дружбы", сознательно делая это в ущерб своей репутации в Украине, но в поддержку ее в среде врагов Украины, как будто она важнее. Так может стоит в столь принципиальном вопросе признать, что истина дороже Кобзона, простите, Платона?

- Многие семьи в Украине разделились пополам, когда муж придерживается одной идеологии, а жена другой. Когда они непримиримы в своих взглядах, они приходят к выводу, что есть два варианта – либо расстаться, либо не говорить о политике. Я с детства воспитан так, что друзей предавать нельзя. Я своих друзей никогда не предавал – даже если они ошибались, даже если они заблуждались и уходили вообще в другую сторону. Для меня важны мои принципы: мне абсолютно безразлично, кто что обо мне думает, мне главное, чтобы я о себе думал хорошо. Поэтому своих друзей я не предаю и предпочитаю с ними о политике сейчас не разговаривать. Споры о политике остались в прошлом – мы друг друга не услышали. Ряд друзей я потерял, ряд друзей не звонит вообще, с некоторыми я общаюсь – не так часто, потому что они не могут приехать в Киев, а я не могу приехать в Москву или Санкт-Петербург. Изменилось ли мое отношение к тем друзьям, которые не поняли, что происходит в Украине? И да, и нет, все очень индивидуально, но чувство обескураженности от многих остается. Они не поняли, что украинское общество является намного более свободным, чем российское, что украинцы имеют право на протест против бандитской власти. Они не понимают – в этом моменте до крика доходит – что Россия является агрессором, что она украла чужой кусок территории, что она развязала войну на Донбассе, поставляет живую силу и технику. Еще они не понимают, что Советского Союза никогда не было и не будет и каждая страна имеет право жить так, как она хочет. Я не хочу в СССР, я не хочу в Россию, я хочу быть частью западного мира. Потому что это мир свободных людей в отличие от "совка". Я считаю, что законы в США или Швейцарии для отдельно взятого человека намного лучше, чем сегодняшние законы в России или Украине.

ilja-grun: Зачем вы пригласили на интервью такую ватницу как Елена Бондаренко?

- Я считаю, что любой человек имеет право быть услышанным. Судя по тому, что интервью с Еленой Бондаренко набрало в YouTube суммарно 12 миллионов просмотров, эта идеология активно поддерживается многими жителями Украины. Мне противна эта идеология – я ее ненавижу, я ненавижу "ватников", я не уважаю Елену Бондаренко, но то, чтобы все мнения были услышаны – это суть моей работы и суть сайта "Гордон". Единственные, у кого мы не будем брать интервью – у фашистов, у российской агентуры, когда мы об этом точно знаем (в частности, руководители многих националистических организаций). Все остальное – там, где люди любят Украину, но спорят о путях построения Украины – допустимо. В прямом эфире она говорила о своем, я говорил о своем, а в спорах рождается истина. Я неоднократно публиковал интервью с людьми, которые прославляют Бандеру, при том, что я Бандеру не люблю и эта позиция абсолютно чужда. Я считаю, что Бандера и Шухевич своей идеологией ненависти виноваты в смертях многих беззащитных, невинных людей и я считаю, что эта идеология ненависти очень вредит Украине. Однако среди моих героев [интервью], лично моих героев, а не сайта "Гордон", были люди, которые активно отстаивали идеологию Шухевича и Бандеры, например, сын Романа Шухевича Юрий. Я делал с ним огромное интервью, по-человечески он мне даже симпатичен. Было множество других гостей с аналогичными взглядами и интервью с ними - это то, что называется демократия и толерантность. Сам я, будучи депутатом Киевсовета, единственный голосовал против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры – по причинам, которые я уже огласил.

Ольга: Все никак не могу забыть ваш вопрос президенту Порошенко во время его пресс-конференции в феврале 2018 года. Неужели вы, профессиональный журналист, не нашли что спросить президента, кроме как пропиарить свой творческий вечер? Это что самый важный вопрос для украинцев?

- Перед моим творческим вечером во Львове, на который, к слову, были проданы все билеты, поступили угрозы от "Свободы", озвученные официально, что меня там мочить будут, валить и так далее. В условиях сегодняшней ситуации я был обязан предпринять все меры предосторожности для того, чтобы этого не произошло. Я поставил в известность президента лично, а также министра внутренних дел. Я должен был себя защищать, ведь я – человек, который всегда высказывает свою позицию, который вступил в открытый конфликт с лидером "Свободы" Тягнибоком. Я поступил абсолютно правильно. В стране, где убивали журналистов, защищать себя надо всеми доступными способами.

Andrey Solomanchuk: Информация, которую вы получаете от своей профессиональной деятельности - она помогает в вашей жизни, или мешает спать по ночам?

- По ночам я хорошо сплю, но знаю многое, и конечно, это мешает. Лучше бы я этого не знал.

Стас Дорошенко: Скажіть, будь-ласка, ви вірите в те, що журналістика може бути об'єктивною і незаангажованою? Адже в сучасній Україні журналіст служить великому капіталу, а ті, хто якраз і намагаються бути чесними і незалежними журналістами, здебільшого погано закінчують, прикладів багато.

- Я абсолютно уверен, что журналистика может быть независимой и не ангажированной – на своем личном примере, сайте "Гордон", газете "Бульвар Гордона" и наших журналистах. Сайт "Гордон" - единственный в Украине, который не принадлежит олигарху, за ним не стоит никто, кроме меня. Я создал его на собственные деньги, которые честно заработал, которые с 95 года официально декларирую, и журналисты знают, что они абсолютно свободны и независимы. Были случаи, когда мой личный взгляд не совпадал с мнением журналистов – но я ничего не мог поделать и они писали то, что хотели.

Едуард Прапор: Дмитрий Ильич, расскажите, пожалуйста, подробнее о вашей недвижимости в Украине и в Стране Израилевой.

- В Израиле я никогда недвижимости не имел, как и счетов, и гражданства. К Израилю я отношусь хорошо, но с этой страной меня ничего не связывает. Что касается Украины, у меня недвижимости много, она вся задекларирована и есть в прямом доступе. Любой желающий может в любой момент изучить мою декларацию. Я весь на просвете, так легче жить.

Odessit: Как разрешился Ваш спор о том, что в России всё-таки отберут право на проведение ЧМ по футболу?

- 500 долларов заплатил своему другу, экс-президенту Федерации футбола, Борису Воскресенскому, с которым поспорил.

Alexandr Zagalsky: Вы кинули Подол (сложили полномочия депутата), хотя очень многие доверяют и до сих пор и жалеют. Ваши оправдания никого не устроили. Неужели киевляне не заслуживают хотя бы одного честного человека у власти? Сейчас в Киеве мэр Кличко. У вас с ним большая дружба. Как мер для Киева и киевлян - это полная катастрофа. Реального оппонента (кандидата) пока нет. Будете и дальше наблюдать разрушение Киева или все-таки выдвинете свою кандидатуру? Киевлянам дешевле собрать 20 000 - 200 000 дол. (долг журналистке), чем пережить еще раз Кличко.

- Я не считаю, что Кличко – плохой мэр. Я смотрю, сколько в Киеве делается, я не на Марсе живу. Столько, сколько при мэре Кличко в Киеве не делалось никогда. Что касается моего ухода, то я абсолютно об этом не жалею. Я жил не своей жизнью, проводил время в компании идиотов. Я себя уважаю, люблю, поэтому не хочу заниматься бесполезной деятельностью. Среда обитания мне не нравилась, приходилось конфликтовать со многими. Последней каплей была инициатива "Свободы" принять постановление против венгров. После этого я сказал "до свидания".

Odessit: Вы не думали о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины как независимого ни от кого кандидата? Все эти прежние политики уже всем очень надоели.

- Не думал, потому что прекрасно понимаю механизм, всю несправедливость и нечестность этих процессов.

Игорь Дыма: Вы не хотели бы создать партию? Или, чтобы продвигать партию нужны деньги, а когда нужны деньги, то часто поступаются принципами?

- Никогда в жизни. Моего возвращения в политику не будет.