"Директор школы обматерил, физрук — избил": в полиции пожаловались на педагогов-дебоширов

На Прикарпатье директор школы обматерил правоохранителей, а физрук — ударил одного из них, сообщили полицейские / УНИАН

В селе Королевка Ивано-Франковской области (Прикарпатье) полицейские остановили автомобиль, который нарушил правила дорожного движения, водитель обматерил правоохранителей, а пассажир — избил одного из копов.

За рулем машины находился директор сельской школы, а пассажиром оказался учитель физкультуры, пишет ТСН со ссылкой на данные полицейских.

По словам правоохранителей, у водителя были признаки опьянения, и он отказался от алкотеста.

Копы утверждают, что директор школы вел себя агрессивно, за него заступился физрук — ударил полицейского головой в лицо и сбежал. Потом водителя задержали. Коп получил перелом скуловой кости, его прооперировали.

После инцидента директор школы утверждал, что его избили при задержании и написал заявления на правоохранителей. "Меня также избили... признаки садистского обращения со мной", — пожаловался он.

Напомним, 7 февраля в Киеве на Южном мосту произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Потом чиновник травмировал патрульную, оформлявшую аварию.