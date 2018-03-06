В Макдональдсе на Майдане избили до крови полицейских - СМИ. Фото

В McDonald's, расположенном в центре Киева, на Майдане Незалежности, были избиты два полицейских.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел около 17.00 в туалете ресторана быстрого питания. У одного был разбит нос, у другого - голова. По неподтвержденным данным одним из пострадавших является участковый.

В настоящее время туалет в ресторане закрыт и туда никого не пускают. На месте работают наряд полиции, который не желает комментировать произошедшее. В самом McDonald's заявили, что им ничего не известно по данному эпизоду.

Ранее стало известно имя мужчины, убитого возле правительственного портала в центре Киева.