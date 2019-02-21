"Худший вариант": эксперт предупредил, как могут измениться границы Украины

Границы Украины могут измениться, предупредил эксперт / dpsu.gov.ua

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов полагает, что в худшем случае границы Украины могут временно измениться по существующей линии разграничения на юге и востоке нашей страны (захваченный Россией Крым, Донбасс).

Страны Евросоюза, в частности, Венгрия, не смогут предъявить украинскому государству территориальные претензии, поскольку это противоречит законодательству ЕС, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По его словам, Польша не заинтересована в разделе Украины, Варшаву интересует союз с нашей страной в ее "полном составе".

"Что касается разделения страны, то как самый худший и крайний вариант — возможно временное изменение границ по существующей линии разграничения на юге и востоке Украины…", — заявил Жданов.

Напомним, в декабре 2017 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил Главреду, что в Закарпатской области есть проявления так называемого мягкого сепаратизма. Позже стало известно, что в регионе выдавали венгерские паспорта.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.