Тука рассказал о мягком сепаратизме на Закарпатье

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что в Закарпатской области есть проявления так называемого мягкого сепаратизма.

Существовали регионы, которые с первых дней независимости фактически были отданы под управление местных элит в обмен на лояльность к центральной власти, нашей страны "никогда не было ни в Крыму, ни на Донбассе, ни на Закарпатье", рассказал он на чате в "Главреде".

"… то, что сейчас внимание приковано к событиям на Закарпатье насчет огромного количества венгерских паспортов, насчет наличия флагов другого государства в государственных учреждениях, насчет употребления иностранного языка во время официальных мероприятий, с моей точки зрения, это — один из путей так называемого мягкого сепаратизма", — отметил замминистра.

По его словам, "чиновники, которые делают вид, что этого не происходит, просто не на своем месте". "Насчет возможности сепаратизма на Волыни, Галичине, то я не вижу там угрозы", — добавил гость.

"Во-первых, не в той стадии… сейчас украинско-польские отношения, во-вторых,

не в состоянии такой мощности в Польше эти правые крайние националистические группировки, и в середине наших западных областей нет такой концентрации сторонников "польского мира" или сторонников отделения. А среди подавляющего большинства галичан нет ощущения какрй-то своей особенности", — объяснил собеседник.

Ранее Георгий Тука заявил, что попытка восстановить старый Донбасс будет преступлением по отношении к Украине, наше государство туда уже не вернется. Ознакомиться с другими мнениями чиновника можно здесь.