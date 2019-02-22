У Януковича подали апелляцию

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала апелляцию на приговор киевского суда по делу о госизмене.

"С правовой точки зрения приговор Оболонского районного суда полностью незаконный и необоснованный, поскольку основан на сфальсифицированном деле", — заявил адвокат Виталий Сердюк.

Подана апелляция в Киевский апелляционный суд 22 февраля, сообщили в пресс-службе адвокатской фирмы Aver Lex, представляющей интересы политика.

Ранее сообщалось, что приговор Януковичу обжаловал бесплатный адвокат. Жалоба на решение по делу о госизмене поступила в столичный райсуд 18 февраля. В ней юрист просит отменить приговор Януковичу, а также признать экс-главу страны невиновным.

Напомним, Виктор Янукович в феврале 2014 года во время Революции Достоинства (Евромайдан) сбежал из Украины в РФ, а потом попросил российские власти ввести войска в нашу страну.

На Родине его обвиняли в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, в госизмене, пособничестве представителям власти России, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией.

В Киеве 24 января Оболонский райсуд заочно признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в ведении агрессии против Украины и приговорил к 13 годам лишения свободы без конфискации.

Позднее стало известно, почему нельзя конфисковать имущество Януковича по делу о госизмене. Беглый экс-президент нарушил закон до того, как были внесены изменения в Уголовный кодекс, объяснили в ГПУ.

Недавно СМИ сообщили, что ЕС продлит санкции против Януковича. Санкции против экс-президента продлят еще на один год.