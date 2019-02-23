На Донбассе возле линии разграничения подорвалось авто с людьми, есть жертвы

На Донбассе подорвалось авто с людьми / Скриншот

В субботу, 23 февраля, на Донбассе при пересечении линии соприкосновения в районе КПВВ Новотроицкое (КПП Еленовка со стороны "ДНР") подорвался гражданский автомобиль.

В машине, по предварительной информации, находились три человека. В результате взрыва один мужчина погиб, две женщины получили ранения.

Взрыв произошёл в 14:00 в буферной зоне между пунктами контроля Украины и "ДНР", сообщают ресурсы боевиков.

В то же время, как сообщает Telegram-канал Inside Donetsk, подорвался гражданский микроавтобус. Отмечается, что водитель микроавтобуса, вероятно, выехал на грунтовую дорогу, после чего прогремел взрыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области недалеко от КПВВ Марьинка произошло ДТП с погибшими и ранеными.