На КПП в Донецкой области женщина переехала ноги пограничнику

На контрольном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области женщина, которая пересекала границу с оккупированной территорией, умышленно совершила наезд на сотрудника Госпогранслужбы.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, женщина торопилась и пыталась проехать пункт пропуска без очереди. Пограничник, который осуществлял оформление лиц и транспортных средств, сделал ей замечание.

Отмечается, что женщина эмоционально восприняла слова сотрудника Госпогранслужбы, и осуществила наезд своим автомобилем ему на ноги.

Правоохранители задержали нервного водителя до выяснения обстоятельств происшествия. Пограничнику оказана первая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

Напомним, сотрудники СБУ задержали террориста группировки "ЛНР", который пытался пройти через пункт пропуска "Зайцево", что на Донетчине.