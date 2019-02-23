Взрыв микроавтобуса на линии разграничения: в штабе ООС назвали число жертв

В результате взрыва микроавтобуса, пересекавшего линию разграничения на Донбассе в районе контрольного пункта Еленовка, погибли два человека, еще трое получили ранения.

Как сообщили в штабе ООС, на временно оккупированной территории в 50 метрах от контрольного пункта Еленовка, где российско-оккупационные войска осуществляют пропуск граждан, на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских.

"Сегодня, в 12.30, в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где представители российско-оккупационных войск осуществляют пропуск граждан, произошел подрыв автомобиля. Согласно предварительной информации, микроавтобус, перевозивший гражданских лиц, съехал на обочину и подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения", - говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области недалеко от КПВВ Марьинка произошло ДТП с погибшими и ранеными.