Метеорологи поведали, когда до Украины доберется настоящая весна

Весенняя погода / opogode.ua

Наступление метеорологической весны в Украине в 2019-м ожидается не раньше апреля.

Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз погоды, составленный порталом Meteoprog. По данным метеорологов, март будет холодным, с дождями и ночными заморозками.

После формального прихода астрономической весны (21 марта) в Украине температура повысится, но незначительно.Четвертая неделя марта по прогнозам будет дождливой, вернутся небольшие ночные заморозки, а днем термометры продемонстрируют до +7…+10 градусов по шкале Цельсия. В последних числах марта возможно потепление до +15 градусов.

Напомним, ранее синоптик рассказала о неожиданных изменениях погоды в Украине.