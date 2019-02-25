На крупнейшей АЭС в Украине произошло ЧП

Запорожская АЭС / Wikimedia

Запорожская атомная электростанция (Энергодар, Запорожская область) отключила энергоблок №3 от сети из-за сработавшей защиты от внутренних повреждений генератора.

Об сообщила пресс-служба АЭС, ЧП произошло в понедельник, 25 февраля, в 7.30

"25 февраля 2019 года в 7.30 энергоблок №3 Запорожской АЭС действием защиты от внутренних повреждений генератора отключен от сети", - сказано в сообщении.

Сейчас на АЭС в работе находятся пять энергоблоков, суммарная мощность генераторов - 4 315 МВт.

Ранее сообщалось, что Луганская теплоэлектростанция (ТЭС), расположенная в городе Счастье, перешла на газ из-за нехватки угля.

Дефицит угля ТЭС, которая может перерабатывать и газ, испытывает из-за невозможности поставлять топливо из России, откуда к теплоэлектростанции осталась единственная железнодорожная ветка.