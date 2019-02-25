Хоп, юморок: Порошенко травил анекдоты и пританцовывал перед студентами - опубликовано видео

Петр Порошенко / GoGetNews

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед молодежью на форуме в Переяслав-Хмельницком сыпал анекдоты и исполнил несколько танцевальных движений.

Высказываясь о перспективах, ожидающих украинскую молодежь после вступления в Европейский Союз, гарант Конституции решил блеснуть своими познаниями в юморе.

"Ходит старый еврей и говорит: "Господи, я читаю Талмуд, я придерживаюсь всех заповедей. Ну дай мне счастье, дай выиграть в лотерею. Прошу тебя!". И 20 лет он ходит по кругу и повторяет : "Господи, ну чего же ты так меня не любишь? Сколько тебя не прошу, никак не могу выиграть". Тогда небеса открылись, появился Господь и говорит: "Задолбал! Хоть билет купи", − рассказал Порошенко.

Читайте такжеВ Мариуполе разнесли палатку ПорошенкоНо на этом президент не остановился и, говоря о том, что "украинцам нужно сделать домашнюю работу по изменениям", рассказал еще один анекдот – в этот раз с латиноамериканским акцентом.

"Приезжает украинская делегация на Кубу и говорит: "У вас большие проблемы, потому что никто не работает. Как только собираются 3-5 кубинцев, они сразу же начинают танцевать самбу. Может, начнете работать?". Кубинцы говорят: "Начнем. Давайте. С чего начинать?". "Давайте соберем митинг под лозунгом: "Давайте работать! Самбе - нет!". Собрали митинг, выступает Фидель (Кастро - ред.): "Давайте работать! Самбе - нет! Давайте работать! Самбе - нет!". И вся площадь подхватила, приплясывая и припевая в ритме самбы: "Давайте работать! Самбе - нет!", − рассказал Порошенко и начал пританцовывать.

Напомним, ранее Порошенко ответил горнякам о долгах по зарплате фразой: "Ты такой шахтер, как я балерина", а также Порошенко предался мечтам о своем занятии после ухода с поста президентства.