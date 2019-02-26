Суд арестовал бывшего главу Генерального штаба времен Януковича

Владимир Замана / УНИАН

Печерский райсуд Киева принял решение об аресте бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы.

Таким образом было удовлетворено ходатайство военных прокуроров о содержании Заманы под стражей.

"Ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Владимира Заманы удовлетворить. Применить в отношении Заманы меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 марта 2019 года", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, постановление может быть обжаловано в течение пяти суток в Киевском апелляционном суде.

В свою очередь сам Замана отверг все предъявленные ему обвинения и подчеркнул, что за весь период управления Генштабом встречался с экс-президентом Виктором Януковичем публично лишь несколько раз - при назначении на должность, на заседании СНБО, где докладывал о реформировании Вооруженных сил, два раза в военных учениях и во время протокольных мероприятий и концертов.

Также Замана опроверг обвинения в преступном намерении сократить личный состав ВСУ как в целом, так и в отдельных подразделениях. По его словам, решение о сокращении Вооруженных сил является политическим и его приняла в свое время Верховная Рада Украины.

Говоря о сокращении определенных подразделений, Замана отметил, что сокращал или части обслуживания, или которые "только тянули деньги из бюджета Вооруженных сил", или те боевые части, которые якобы обслуживали устаревшую советскую боевую технику и оборудование, которые в то время были небоеспособными. Он привел пример о батальоне радиоэлектронной борьбы, который стоит в Киеве, там было на вооружении 5 "Уралов" с будками, а боевую задачу выполнял один "УАЗ" с одной антенной.

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"Мы должны были удерживать весь батальон, платить деньги, а купить что-то новое не можем", - сказал он.

Также Замана сообщил, что сократил 137-й зенитный ракетный полк, который обслуживал старый советский комплекс семейства С-300, для которого уже негде было купить запчасти.

В целом он заявляет, что целью сокращения было высвободить средства для увеличения зарплат контрактников и приобретения хоть какой-то новой техники и вооружения.

Замана добавил, что Объединенное оперативное командование было сокращено в 2011 году, когда он еще не занимал должность начальника Генштаба.

Также он заявил, что заключение экспертизы, которое легло в доказательную базу обвинения, готовили люди, которые не имеют стратегического военного образования.

В конце выступления Замана назвал свой арест "дымовой завесой, чтобы прикрыть истинных виновников потери Крыма".

"Это дымовая завеса, чтобы прикрыть свое бездействие. Представьте себе, исполняющий обязанности президента (в то время Александр Турчинов, - ред.) боится поставить подпись, чтобы ввести военное положение, сидя в Киеве, а требует, чтобы там (в Крыму, - ред.) военнослужащий, не имея права, применил оружие", - сказал он.

Замана заявил, что не боится попасть в СИЗО и готов доказывать свою невиновность и назвать настоящих виновников потери Украиной Крыма.

Напомним, 25 февраля, стало известно о задержании экс-руководителя Генштаба ВСУ (с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года) Заманы.По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Замане объявлено о подозрении в совершении государственной измены.