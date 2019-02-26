Поломали ноги и зарыли живьем труп: детали жестокого убийства на Виннитчине

Работа следственной группы / Нацполиция

В Липовце, что на Виннитчине, двое рецидивистов совершили жесткое убийство мужчины, который свидетельствовал против одного из них на суде.

Об этом сообщает портал "Факты" со ссылкой на заместителя начальника Липовецкого райотдела полиции Винницкой области Руслана Гембу. По его словам, 53-летнего мужчину сперва избили в его жилье, потом выволокли на площадку в зоне отдыха местного ремонтного завода, после чего вырыли яму на берегу речки Соб, где и хотели закопать труп.

Читайте такжеВинница в шоке из-за жестокого убийства молодой женщиныОднако в спешке вырытая ими яма оказалась слишком короткой для их жертвы. Злоумышленники переломали мужчине ноги − чтобы он поместился туда.

"О случившемся мы узнали только несколько дней спустя. Дело в том, что потерпевший, хоть и имел жену и детей, жил отдельно от них, поэтому сообщить о его исчезновении было некому. Однако случилось так, что разговор его убийц, которые обсуждали между собой подробности совершенного ими преступления, подслушала местная жительница. Она и сообщила в полицию информацию, что, по ее подозрениям, эти двое убили и закопали человека", − заявил Гемба.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Злоумышленникам угрожает тюремное заключение сроком до 15 лет

Напомним, ранее на Киевщине у детсада жестоко убили бизнесвумен с помощью ножа.