Поломали ноги и зарыли живьем труп: детали жестокого убийства на Виннитчине

26 февраля 2019, 17:40

Леденящий душу инцидент произошел в городе Липовец.

Работа следственной группы / Нацполиция

В Липовце, что на Виннитчине, двое рецидивистов совершили жесткое убийство мужчины, который свидетельствовал против одного из них на суде.

Об этом сообщает портал "Факты" со ссылкой на заместителя начальника Липовецкого райотдела полиции Винницкой области Руслана Гембу. По его словам, 53-летнего мужчину сперва избили в его жилье, потом выволокли на площадку в зоне отдыха местного ремонтного завода, после чего вырыли яму на берегу речки Соб, где и хотели закопать труп.

Читайте такжеВинница в шоке из-за жестокого убийства молодой женщиныОднако в спешке вырытая ими яма оказалась слишком короткой для их жертвы. Злоумышленники переломали мужчине ноги − чтобы он поместился туда.

"О случившемся мы узнали только несколько дней спустя. Дело в том, что потерпевший, хоть и имел жену и детей, жил отдельно от них, поэтому сообщить о его исчезновении было некому. Однако случилось так, что разговор его убийц, которые обсуждали между собой подробности совершенного ими преступления, подслушала местная жительница. Она и сообщила в полицию информацию, что, по ее подозрениям, эти двое убили и закопали человека", − заявил Гемба.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Злоумышленникам угрожает тюремное заключение сроком до 15 лет

Напомним, ранее на Киевщине у детсада жестоко убили бизнесвумен с помощью ножа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство труп смерть Виннитчина полиция рецидивисты
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:55
В России пленному моряку-украинцу назначили операцию — адвокат
17:53
"Я не пью": Порошенко жестко нахамил в ответ на вопрос из толпы Видео
17:40
Поломали ноги и зарыли живьем труп: детали жестокого убийства на Виннитчине
17:28
Порошенко пожаловался на российские хакерские атаки на ЦИК Видео
17:12
На канале СТБ решили радикально поступить с нацотбором на Евровидение из-за скандала с Maruv
17:01
"Да кому ты нужен!": политолог объяснил, в чем по-идиотски просчитался Вакарчук Видео
16:57
ПриватБанк закрывает iPay
16:43
У Порошенко отреагировали на обвинение в госизмене
16:21
Посол ЕС рассказал об ужасном имидже Украины в Европе
16:20
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову вынесли приговор Видео
16:08
Региональные газотранспортные компании должны вернуть украденные у потребителей деньги - Бурбак Видео
15:59
Госдолг Украины вырос на три миллиарда гривен
15:50
Стало известно, кто больше всех зарабатывает в Раде и Кабмине
15:50
Скандал на Закарпатье: полиция расследует, как школьников накормили сладостями с наркотиками
15:30
"Манипуляции журналистов": В Укроборонпроме высказались по скандалу в оборонке с окружением Порошенко
15:29
На подъезде к Одессе, где находится Порошенко, задержали группу вооруженных людей
15:15
Мокнем и мерзнем: когда придет потепление в Украину Видео
15:12
Психолог Наталья Холоденко беременна
15:03
Журналист назвал источник слива компромата о масштабных хищениях в оборонке Видео
14:59
Гройсман перед выборами заявил о возможности снижения цены на газ в 4 раза
14:56
Порошенко с Волкером с борта эсминца ВМС США послали "важный сигнал Кремлю" Видео
14:38
"Хватит себя уродовать": Светлана Лобода удивила сеть внешним видом
14:37
"Это – кабздец": Зеленский высказался о коррупционном скандале с оборонкой и окружением Порошенко Видео
14:31
Иван Дорн станцевал в поддержку Maruv
14:30
Украинские военные испытали модернизированный беспилотник Видео
14:25
На Донбассе гвардейцы ликвидировали снайперскую пару Видео
14:03
"Прекрасная история": в Администрации президента прокомметировали идею Тимошенко об импичменте Порошенко
14:00
"Ноги километровые!": Оля Полякова покорила сеть смелым нарядом
13:57
"Сбухался полностью": легенда Динамо поразил внешним видом
13:55
"Начнет блевать": журналист спрогнозировал последствия для РФ захвата земель Украины Видео
13:55
Контрабанда в оборонке: у Порошенко впервые озвучили позицию президента Видео
13:45
В регионах Украины повысили тарифы на холодную воду
13:35
Контрабанда в оборонке: Гладковский сделал резонансное заявление Видео
13:33
В Крыму на мосту вывесили громадный баннер: "Россия - вон" - опубликовано фото
13:29
"Конфеты – можно, Maruv – нельзя": Зеленский жестко отреагировал на скандал с нацотбором Евровидения Видео
13:27
"Снег растворится": синоптик рассказала, когда ждать настоящую весну Видео
13:15
"Порошенко надо расстрелять!": Ляшко пообещал ради президента принять новый закон Видео
13:10
Савченко в суде рассказала, хотела ли взорвать пол-Киева Видео
13:06
Идеальная схема: все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и Ко
13:00
Исламские террористы хотели взорвать штаб-квартиру ГРУ в Москве – СМИ
12:57
Рада одобрила допуск иностранных войск на территорию Украины Видео
12:56
1+1 media запускает продажу допремьерного показа сериала "Школа"
12:42
Как Порошенко приходится воровать вместе с Путиным мнение
12:36
Гройсман рассказал, почему сорвался плана по добыче "Нафтогазом" "голубого топлива"
12:26
Президентская "справедливость": стало известно о провальном пиаре Порошенко в Ровно Видео
12:21
"Игнорировать выбор народа - это политика государства?": в сети создали петицию в поддержку Maruv
12:00
В Украине промпроизводство за месяц обвалилось на 13,8%
11:59
Бывшего главу Гештаба Заману взяли под стражу - прокуратура Видео
11:45
Выборы в Украине: Порошенко принял решение по российским наблюдателям Видео
11:33
Прачечная- х*ячечная: Шнуров вошел в совет по культуре российского парламента
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться