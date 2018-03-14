Жестокое убийство пяти людей, каннибализм. В Горловке задержан возможный душегуб

В захваченной боевиками Горловке Донецкой области задержан мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве пяти людей, а также в каннибализме.

Подозреваемым является местный житель Дмитрий Чернев, его на улице поймали прохожие, пишут подконтрольные террористам СМИ со ссылкой на "мэра" города Ивана Приходько.

По предварительным данным, преступник съел печень одной из жертв.

Также стало известно, что 13 марта в районе 88-го квартала Горловки был обнаружен труп еще одной вероятной жертвы преступника, то есть, возможно, пятой.

Напомним, 9 марта в захваченном боевиками Донецке взорвалась граната, погибли два человека, а шесть — пострадали. Наблюдатели специальной мониторинговой миссия ОБСЕ узнали, что боеприпас был в руках у мужчины и взорвался у микроавтобуса.