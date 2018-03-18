Жестокое убийство на Киевщине. Подозреваемая расплакалась в суде, а адвокатам порезали шины авто

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемая в заказе убийства Лилии Гордеевой в Фастове на Киевщине совладелица автомойки Алла Домасенко скрывала свое лицо от журналистов капюшоном куртки и не отвечала ни словом на вопросы представителей СМИ.

Такое же поведение демонстрировали двое из трех других фигурантов этого дела — работник автомойки Алексей Ермолович и его сын, которых подозревают в исполнении преступления, сообщает ТСН.

Старший сын погибшей женщины Никита рассказал, что на судебном заседании Домасенко отрицала вину, а в какой-то момент сорвалась и начала кричать: "Ложь! Ложь!". Когда же суд принял решение о 2-месячном аресте подозреваемого без права на залог, женщина на скамье подсудимых начала плакать. Никита признается, что теперь боится за свою жизнь и просить у полиции охраны. По его словам, никто из подозреваемых заказчиков преступления не признает своей вины и не раскаивается, а исполнители хотя бы признаются, что были на месте преступления.

Тем временем под зданием суда неизвестные повредили автомобиль трех адвокатов матери и сына семьи Домасенко. В полиции журналистам подтвердили, что у машины "Вольво" оказались порезанными все четыре колеса. Авто забрали на эвакуаторе, сами же адвокаты отказались комментировать что-либо, связанное с этим инцидентом.

Ранее подозреваемый в убийстве Алексей Ермолович рассказал подробности совершенного преступления.

Напомним, вечером 13 марта в Фастове Киевской области мужчина недалеко от входа в детский сад нанес более десяти колото-резаных ранений женщине-бизнесмену, пострадавшая умерла. СМИ писали, что жертвой является Лилия Гордеева, удары ножом ей наносил 42-летний киевлянин.

Ранее сообщалось, что 42-летнюю женщину-предпринимателя убили из-за бизнеса, который перешел к ней после смерти мужа.