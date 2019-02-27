Кабмин поручил НОТУ внести изменения в правила отбора на Евровидение

В Украине будут изменены правила отбора на Евровидение / Фото: Twitter/UA:Eurovision

Кабинет министров Украины поручил Госкомтелерадио и Национальной общетвенной телерадиокомпании усовершенствовать условия национального отбора на песенный конкурс Евровидение.

Такой проект вице-премьера Вячеслава Кириленко был поддержан в ходе заседания правительства 27 февраля, передает 112.ua.

По словам Кириленко, правила усовершенствуют "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя от Украины 2019 года".

Кроме того, вице-премьер предложил обратиться в Верховную Раду с просьбой неотложно принять закон об особенностях осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на временно оккупированных территориях.

Напомним, украинская исполнительница Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv и победившая в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор между ней и НОТУ.

Отметим, ранее отказались от участия занявшие второе место в нацотборе группа Freedom Jazz и вошедшие в тройку группа Kazka.