Киев подписал с Москвой протокол о вылове рыбы в Азовском море

В Госрыбагентстве считают подписание протокола выгодным для украинских рыбаков / фото: ipnews.in.ua

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины заявило о подписании со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море с соответствующим ведомством России.

"После длительных консультаций... было решено направить протокол для подписи российской стороне для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Протокол предоставляет ряд преимуществ Украине. Одно из них – распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ… Протокол подписан по дипломатическим каналам", - цитирует пресс-служба Госрыбагентства главу организации Ярослава Белова.

В ведомстве подчеркнули, что подписание документа позволит уменьшить давление на украинских рыбаков со стороны Российской Федерации, а также исключит для российской стороны правовые основания для задержания рыболовных судов в водах Азовского моря.

Читайте такжеКлимкин анонсировал разрыв договора с РФ по Азовскому морюПо словам Белова, протокол был подписан, чтобы уменьшить социальную напряженность в регионе где рыболовство является одним из основных видов деятельности и дохода населения.

Отмечается, что в документе оговаривается процедура передачи задержанных рыбаков той стороне, чье гражданство они имеют.

"Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности", – заявил Белов.

Напомним, нардеп от БПП Рефат Чубаров выразил негодование из-за того, что в ходе украинско-российской комиссии по квотам на вылов рыбы в Азовском море украинская делегация не упомянула об аннексии Крыма.