Соратник Порошенко возмутился поведением украинской делегации на встрече с "рыболовами" Путина

Нардеп Рефат Чубаров / apostrophe.com.ua

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров выразил негодование из-за того, что во ходе украинско-российской комиссии по квотам на вылов рыбы в Азовском море украинская делегация не упомянула об аннексии Крыма.

Об этом Чубаров рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"C украинской стороны не прозвучало ни слова об оккупированном Крыме, ни слова о милитаризации со стороны России Азовского моря, ни слова о захвате преступным образом собственности Госрыбагентства, которая размещена на территории временно оккупированного Крыма", - посетовал он.

Украинско-российская комиссия по квотам на вылов рыбы в Азовском море проходит в Киеве с 23 по 25 октября.

Во встрече принимает участие представительство президента Петра Порошенко.

"Представительство Президента Украины в АРК принимает участие в мероприятии. Опять же исключительно с целью защиты госинтересов. Пусть нам представители РФ объяснят несколько аспектов по Азову, по квотам, идущим на Крым с РФ, о милитаризации, о похищенных рыбаках. А потом мы будем действовать - согласно полномочиям", - написал он, комментируя пост журналиста Андрея Клименко о том, что представитель ГПСУ отказался участвовать во встрече "по принципиальным мотивам", - сообщил накануне представитель Порошенко в Крыму Борис Бабин.

В Госпогранслужбе отказались принять участие в комиссии по "принципиальным мотивам".