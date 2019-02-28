У Порошенко прокомментировали сорванную шапку

Петр Порошенко / Администрация президента Украины

Недавний инцидент со срыванием шапки с девушки Петром Порошенко в Запорожье − чистая случайность.

Об этом заявили в Администрации президента, сообщает портал НВ. Накануне по соцсетям широко разошлось, на котором Петр Порошенко в Запорожье здоровается с горожанами. Внезапно, одна из девушек что-то ему говорит, а гарант Конституции в ответ срывает с нее розовую шапку и отдает ее владелице.

Кроме того, в Сети обсуждают и другой видеоролик, на котором Порошенко сначала легонько хлопает по лицу мужчину, но на этом не останавливается, а с улыбкой хватает за его нос двумя пальцами.

Напомним, ранее Порошенко на митинге поссорился с экс-бойцом АТО. До этого в Мариуполе разнесли его предвыборную палатку.



