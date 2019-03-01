Названа ожидаемая средняя температура в Украине в марте-2019

В марте в Украине средняя температура составит 0-5 градусов тепла, спрогнозировали синоптики / opogode.ua

В марте 2019 года в Украине средняя месячная температура ожидается близкой к средним многолетним значениям — от 0 до +5 градусов.

В первый месяц весны больше всего осадков прогнозируется, в частности, в Закарпатской области, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Месячное количество осадков ожидается 29-42 мм, в горных районах и на Закарпатье — 44-90 мм, что в пределах средних многолетних значений", — отметили в Гидрометцентре.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 4 марта юго-западный ветер принесет в Украину потепление, в стране температура воздуха постепенно перескочит отметку в +10 градусов.