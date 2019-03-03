Гройсман заявил о возможности добывать в Украине больше газа

Гройсман считает, что вскоре Украина может обрести энергетическую независимость / Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что есть возможность добычи в стране большего количества газа и его более эффективного использования.

"Украина - энергетическая страна. Я уверен, что мы можем добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее. Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от каких-либо поставок газа из-за рубежа", - написал глава правительства в Facebook.

По словам премьера, в стране открыты геоданные, введены прозрачные аукционы и конкурсы, что позволит уже через четыре года увеличить добычу голубого топлива.

"Благодаря изменению системы работы Госгеонедр можем до 2023-2025 годов значительно увеличить добычу газа. Внедряем энергоэффективность. Пятый год работает правительственная программа Теплые кредиты, которой воспользовались около полумиллиона украинских семей. Запускаем фонд энергоэффективности, который будет предоставлять средства на энергосберегающее оборудование" - отметил Гройсман.

Гройсман заявил, что обеспечение Украины собственным газом сейчас является первоочередной задачей.

"Главная цель этой энергетической стратегии - обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером" - подытожил чиновник.

Україна – енергетична країна. Я впевнений, що ми можемо видобувати більше власного газу і споживати його ефективніше. Для нас абсолютно реально у майбутньому не залежати від будь-яких поставок газу з-за кордону. - Ми зруйнували закритий клуб в енергетиці. Відкрили геодані, запроваджуємо прозорі аукціони та конкурси. - Ввели мораторій на 5 років щодо перегляду ставок рентних платежів. Зменшили рентні платежі на нові свердловини - Завдяки зміні системи роботи "Держгеонадр" можемо до 2023-2025 років значно збільшити видобуток газу - Впроваджуємо енергоефективність. 5-й рік працює урядова програма #ТепліКредити, якою скористалися близько півмільйона українських сімей. - Запускаємо Фонд енергоефективності, який надаватиме кошти на енергозберігаюче обладнання. Головна мета цієї енергетичної стратегії - забезпечити Україну власним газом та з часом стати країною-експортером. #УрядГройсмана Опубликовано Volodymyr Groysman Суббота, 2 марта 2019 г.

Напомним, в польских СМИ подсчитали, что в настоящее время перспективы достижения Украиной энергетической независимости очень туманны. Сейчас в Украине добывается около 21 млрд кубометров газа, что обеспечивает только 66% потребностей страны.