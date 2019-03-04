В Украине испытали новый бронеавтомобиль Барс-8 от компании Гладковского

Бронеавтомобиль Барс-8 / bogdan.ua

В Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля Барс-8.

Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

"Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов", - сказано в сообщении.

Барс-8 имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, а также систему обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Новый бронеавтомобиль будут применять в условиях боевых действий для транспортировки личного состава и грузов. Также планируется использовать его для выполнения тактических задач, охраны блокпостов и в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Барс-8 Успішно завершились державні випробування бронеавтомобілю "Барс-8"! Це сучасна ефективна машина на рівні кращих світових стандартів. "БАРС-8" має шасі підвищеної прохідності, 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins, броньований протимінний і балістичний захист, систему забезпечення життєдіяльності екіпажу. БАРС-8" будуть застосовувати при веденні бойових дій, для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань та охорони блокпостів, використання в якості медичного евакуаційного транспорту. Опубликовано Урядовий портал Пятница, 1 марта 2019 г.

Барс-8 выпускается компанией Богдан Моторс, принадлежащей отстраненному замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому, сын которого фигурирует в журналистском расследовании Bihus.info о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен.