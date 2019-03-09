Украину накроют дожди — синоптики

В воскресенье в столице днем максимальная температура составит +10 градусов, отметили в Укргидрометцентре.
В воскресенье, 10 марта, на всей территории Украины ожидаются дожди, самая высокая температура воздуха днем прогнозируется в Одесской области — +15 градусов.
В последний выходной день на этой неделе днем самая низкая температура будет в Луцке и в Ровно — +7…+9 градусов, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, 10 марта в большинстве регионов ночная температура составит +3…+5 градусов. На севере страны температура прогнозируется немного ниже, а на юге — выше.
В Укргидрометцентре отметили, что в воскресенье в Киеве ночью прогнозируется +3…+5, а дне — +8…+10 градусов. Ночью и днем в столице ожидаются дожди.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что 10-12 марта в Украину придет похолодание, ночью возможны небольшие морозы — до -3…-4 градусов.