Новое ДТП с пьяным полицейским: на Ровенщине коп сбил на тротуаре двух подростков

10 марта 2019, 15:21

Прибор Драгер показал 2,64 промилле у полицейского за рулем авто.

Шеврон полиция
Еще один полицейский устроил пьяное ДТП / УНИАН

В субботу, 9 марта, в Рокитном Ровенской области пьяный полицейский сбил двух 13-летних подростков.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Ровенской области, 24-летний участковый офицер полиции, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos на перекрестке улиц Шевченко-Мицкевича не справился с управлением и выехал на тротуар.

"Дети не получили серьезных травм: у одного из них медики диагностировали ушиб ноги. Водителя освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения, прибор Драгер показал 2,64 промилле. Пребывание полицейского в состоянии алкогольного опьянения за рулем недопустимо, поэтому он будет уволен из органов Национальной полиции и понесет ответственность за свой проступок", - отмечает пресс-служба полиции.

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По факту ДТП полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В полиции сообщили, что материалы дела будут направлены в Государственный бюро расследований для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, под Киевом пьяный полицейский за рулем иномарки насмерть сбил человека на переходе.

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ДТП Ровенщина пьяный полицейский
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