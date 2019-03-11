Коболеву напрочили сотни миллионов гривен дохода в 2019 году

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев / УНИАН

В 2019 году доход главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева может составить более $12,9 млн.

Об этом во время согласительного совета в Верховной Раде заявил внефракционный депутат, лидер партии Возрождение Виктор Бондарь.

"342 млн. (гривен. - Прим.) - ожидаемые в 2019 году доходы господина Коболева... Наблюдательный совет предлагает нам согласиться с тем, что господин Коболев будет работать на нас, на украинцев, на украинскую промышленность за 10 млн. чистой зарплаты в месяц", сказал Бондарь.

Он отметил, что в этом году Коболев получит около $3 млн премиальных за "некие успехи в работе".

Он призвал Раду провести аудит Нафтогаза и цены на газ для потребителей.

"Давайте сделаем аудит этой компании. 80 компаний-импортеров газа в Украину. Что это за компании? Оффшорные компании из Швейцарии, где нет газа. Кто эти компании, откуда они берут газ? По оценкам экспертов, эти компании зарабатывают $2-3 млрд в год. Это компании-прокладки, которые созданы властью. Именно поэтому к проверке Нафтогаза не пускают Счетную палату. Именно поэтому Коболеву платят 342 млн в год, чтобы он молчал и не пускал никого к проверкам", - подчеркнул Бондарь.

Ранее сообщалось, что Кабмин проведет конкурс на должность председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

"Мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить конкурс, открытый, публичный... Мы объявим конкурс на должность председателя правления НАК Нафтогаз Украины", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.