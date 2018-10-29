Полтора "коболя", или Степень гнилости украинских чиновников

Андрей Коболев / Зеркало недели

Самое время ввести нам именные обозначения степени людской аморальности. Два "коболя", полтора "коболя" и etc - в зависимости от незамутненной человеческой гнилости.

Впрочем, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ведь не сказал ничего такого, что должно нас шокировать. Наоборот, он наконец-то вслух и откровенно произнёс ту сладкую "формулу жизни", которой нынешние "правящие ребята" усердно придерживаются. Про выведенные миллионы, тихую гавань в США и сердобольную маму-миллионершу. А также про то, что местный суд может оказаться недружелюбным и потому есть риск для личных состояний.

Читайте такжеДоллар по 60 гривен и шанс на феноменальный рост: как на Украину повлияет мировой кризисЗачем же нервничать и рисковать? Он искренне так думает и абсолютно не понимает, а что такого? Тут - жру в три ложки, а там буду хранить нажранное. И удивлённо смотрит на нас широко открытыми глазами цвета младенческой невинности.

Действительно, почему мы лишаем его права так жить? Кто мы, чтобы сомневаться в его добродетелях? Или кто-то всерьёз ждал от них иного поведения? Ведь это квинтэссенция их мировоззрения.

"Да, мы немало берём за свои таланты. Да, мы не сомневаемся, что могут быть претензии. Да, мы выводим деньги. Да, здесь рискованно. А вы бы на нашем месте разве иначе бы поступили? В чем вопрос? И да, мы, конечно, Украина и думу постоянно думаем об этой стране, но не помешает и подстраховаться?"...

Или, скажем, второй эталонно мерзкий персонаж - некто Игорь Смелянский. Слышали о таком? Нет? Разумеется, ведь это топ-менеджер Укрпочты - все такой же уродливой и неэффективной сервисной организации. Этот яркий некто сидит в должности уже много лет, получает офигительное вознаграждение с сытными премиями. И? Ничего. Все только хуже. Чтобы сказать сегодня - "надо 7 тысяч сельских почтовых отделений закрыть из-за нерентабельности".

А что у вас вообще рентабельно, кроме личных зарплат, которые всегда исправно выплачиваются? Укрпочта, прежде всего, всегда была социальной сервисной организацией. Пенсии и коммуникации. Не можете ее реформировать? Закройте к чертям вместе со Смелянским, но только скажите, кто будет поддерживать инфраструктуру социальных платежей для стариков?

Читайте такжеПрощай, доллар: почему мир готовится к похоронам "зеленого"Реформы - это ведь не только зарплаты для Коболева и Смелянского, но и про возможность жить этим самым старикам. Хотя, о чем это я? Так что такое нынешняя национальная элита? И можно ли считать таковой тех, кто не видит себя больше здесь, если его спросят - "уважаемый, а откуда у Вас деньги"?

Но вернёмся к эталонному Коболеву. Он ведь и не думает инвестировать сюда. Вообще. В любой проект. Кроме, разве что, покупки мандата - единственный вид рентабельной инвестиции. Но почему-то считает, что пока он выводит деньги, сюда должны идти икеи и илоны маски. А идет только циничный МВФ, который кредитует самые убогие страны под залог ее жителей. Так вот, вся суть этой элиты - взять много и вывести легально. Что и сделал Коболев.

Но, в общем-то, я понимаю в чем проблема. Просто мало малиновых бордов о "вере, языке, армии" висит вдоль дорог. Надо больше. Чтобы все плоскости занять...