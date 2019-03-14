"Вы себя плохо ведете": охранники Порошенко вырвали у журналиста плакат с вопросом президенту

скриншот из видео

Сотрудники охраны президента Петра Порошенко отобрали у журналиста Евгения Куксина плакат с вопросом "А будет ли сидеть Свинарчук-Гладковский?" на митинге главы государства в Чернигове.

Об этом сообщил сам Куксин в Facebook, приложив соответствующее видео.

"- А что там Свинарчук? - поднимаю плакат на митинге Порошенко в Чернигове. - Вы себя плохо ведете, - срывают этот же плакат охранники президента и выталкивают меня с площади. Вопрос "А будет сидеть Свинарчук-Гладковский?" Об уровне "неслыханной свободы слова" и так далее можно не поднимать. И так все понятно. Потому что мы идем ВОТ ТАКИМ путем", - написал Куксин.

- А що там Свинарчук?- піднімаю плакат на мітингу Порошенка в Чернігові. - Ви сєбя плохо вєдьотє, - зривають цей же плакат охоронці президента і виштовхують мене з площі Питання "А чи буде сидіти Свинарчук-Гладковський?", про рівень "нечуваної свободи слова" і так далі можна не піднімати. І так все зрозуміло ?‍♂️ Бо ми йдемо ОСЬ ТАКИМ шляхом ? Опубликовано Yevhen Kuksin Четверг, 14 марта 2019 г.

Ранее в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили огромный баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".

В феврале журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.

Расследование вызвало широкий общественный резонанс и Олег Гладковский был уволен с должности замсекретаря СНБО.